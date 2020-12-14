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Гетманцев представил "Слуге народа" законопроект о Бюро экономической безопасности

Киев • УНН

 • 15951 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. На заседании фракции "Слуга народа" нардеп Данил Гетманцев представил свой законопроект о деятельности Бюро экономической безопасности и выразил надежду, что Рада рассмотрит данный законопроект на этой пленарной неделе. Об этом сам политик заявил во время перерыва в заседании фракции "Слуга народа", информирует УНН.

Гетманцев представил "Слуге народа" законопроект о Бюро экономической безопасности

"Я представлял законопроект о Бюро экономической безопасности. Представлял также законопроект №4065, которым откладываются некоторые нормы закона №466 - "антиоффшорного" закона, который мы приняли в январе. Мы обсудили нормально, открыто. Были вопросы, на которые я ответил. Думаю убедил депутатов. Если не убедил, то извините, не хватает у меня таланта. БЭБ (Бюро экономической безопасности - ред.) стоит в расписании на этой неделе и, думаю, мы будем его голосовать", - отметил Гетманцев.

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Напомним, ранее Гетманцев заявлял, что Бюро экономической безопасности должно заменить собой ряд подразделений СБУ.

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