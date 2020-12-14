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Гетманцев представив “Слузі народу” законопроект про Бюро економічної безпеки

Київ • УНН

 • 15951 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. На засіданні фракції “Слуга народу” нардеп Данило Гетманцев представив свій законопроект про діяльність Бюро економічної безпеки та висловив сподівання, що Рада розгляне даний законопроект протягом цього пленарного тижня. Про це сам політик заявив під час перерви в засіданні фракції “Слуга народу”, інформує УНН.

Гетманцев представив “Слузі народу” законопроект про Бюро економічної безпеки

“Я представляв законопроект про Бюро економічної безпеки. Представляв також законопроект №4065, яким відкладаються деякі норми закону №466 - “антиофшорного” закону, який ми прийняли в січні. Ми обговорили нормально, відкрито. Були питання, на які я відповів. Думаю переконав депутатів. Якщо не переконав, то вибачте, не вистачає в мене хисту. БЕБ (Бюро економічної безпеки - ред.) стоїть в розкладі на цьому тижні й думаю, ми будемо його голосувати”, - зазначив Гетманцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Від пакетів до "особливого статусу" Донбасу: у Раді назвали законопроекти, які планують розглянути на тижні

Нагадаємо, раніше Гетманцев заявляв, що Бюро економічної безпеки повинно замінити собою низку підрозділів СБУ.

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