Гетманцев представив “Слузі народу” законопроект про Бюро економічної безпеки

“Я представляв законопроект про Бюро економічної безпеки. Представляв також законопроект №4065, яким відкладаються деякі норми закону №466 - “антиофшорного” закону, який ми прийняли в січні. Ми обговорили нормально, відкрито. Були питання, на які я відповів. Думаю переконав депутатів. Якщо не переконав, то вибачте, не вистачає в мене хисту. БЕБ (Бюро економічної безпеки - ред.) стоїть в розкладі на цьому тижні й думаю, ми будемо його голосувати”, - зазначив Гетманцев.

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Нагадаємо, раніше Гетманцев заявляв, що Бюро економічної безпеки повинно замінити собою низку підрозділів СБУ.