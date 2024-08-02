Гетманцев хочет оставить украинцев без качественного и доступного интернета во время войны? Нардеп решил бороться с провайдерами

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев решил объявить войну интернет-провайдерам, которые используют упрощенную систему налогообложения. По мнению нардепа, эти предприниматели платят слишком малый налог. В ответ Интернет ассоциация Украины призвала Президента Владимира Зеленского защитить их от произвола Гетманцева, который может подыгрывать иностранным игрокам, пишет УНН.

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев в своей колонке для "Главком" написал, что среди интернет-провайдеров, которые работают в Украине, распространена практика оформления физических лиц предпринимателей (ФЛП) для снижения налоговой нагрузки. По его данным, такие провайдеры платят налоги по упрощенной системе.

"Средний доход на одного пользователя услуг фиксированной связи - 219 грн (против 102,1 грн у мобильной). Поэтому понятно, что сегмент фиксированной связи и Интернета не смог не воспользоваться возможностью массово маскироваться под физических лиц-предпринимателей. Ведь выгода несомненна - получая от одного пользователя 219 грн дохода, при использовании упрощенной системы налогообложения с них уплачивается всего 10,95 грн (!!!) налогов, тогда как налоговая нагрузка на общей системе составила бы 75,34 грн - в семь раз выше", - написал Гетманцев.

В то же время, по мнению нардепа, отрасль достаточно богата, чтобы платить больше налогов.

"Отрасль довольно богата, а в условиях, когда из-за частых обесточивания она остается работать стабильно - она имеет дополнительные преимущества и, соответственно, рост выручки. Общие доходы от предоставления услуг фиксированной связи в 2023 году составили 21,2 млрд грн, рост по сравнению с предыдущим годом на 33,3% (для сравнения - доходы операторов мобильной связи - 61,7 млрд. грн., темпы увеличения по сравнению с 2022 годом - лишь 9,8%)", - написал Гетманцев.

Интернет ассоциация Украины после таких заявлений главы налогового комитета Рады попросила защиты у Президента и призвала его остановить кампанию уничтожения малого отечественного телеком-бизнеса.

"Интернет Ассоциация Украины призывает государство выполнять Закон. Не должно быть коллективной ответственности целой отрасли за то, что кто-то "мимикрирует" под кого-то (тем более, если и в самой этой "мимикрии" нет нарушения закона, а она просто кому-то чем-то мешает). Государство имеет все механизмы, чтобы законным образом закрывать такие "щели", а не ликвидировать законную возможность использования упрощенной системы налогообложения для целой отдельной отрасли и тем самым убивать весь малый отечественный телеком-бизнес в угоду крупным игрокам с иностранными собственниками, действуя в ущерб своим интересам. Ведь мы движемся в ЕС, где такой способ "поддержки" малого и микробизнеса категорически неприемлем", - говорится в открытом письме.

В Ассоциации также обратили внимание на то, что последние месяцы некоторые чиновники и политики пытаются незаконно отменить законное право предприятий малого бизнеса - поставщиков услуг доступа к сети Интернет на использование упрощенной системы налогообложения.

В ИнАУ добавили, что уже есть ряд судебных решений в пользу отечественных операторов, которые оспаривают незаконные решения налоговой.

"К сожалению, в последнее время к защите интересов иностранных владельцев крупного телеком-бизнеса в захвате украинского рынка электронных коммуникаций подключились топ-политики. ИнАУ аргументирует безосновательность и необоснованность таких действий против малого отечественного телеком-бизнеса и просит Президента вмешаться в ситуацию, дать оценку действиям соответствующих политиков и чиновников, которые сознательно или бессознательно уничтожают критически важную отрасль отечественной экономики во время тяжелой войны", - отметили в ассоциации.

При этом директор интернет-провайдера "Элит-Лайн" Николай Кучерук из Краматорска сообщил, что средние и малые интернет-провайдеры, против которых выступает Даниил Гетманцев, в условиях широкомасштабного вторжения рф и блэкаута из-за российских обстрелов обеспечивают население интернетом лучше чем крупные игроки на рынке.

"Давайте ответим на простой вопрос - если 4 оператора вложили 70% капитальных инвестиций - то почему не работает интернет от Киевстар в период блэкаутов? А у Воли? Если такие большие суммы инвестиций - то почему у кучи "серых операторов", которых так не любит Гетманцев - очереди на подключение почти до конца года? А работает ли интернет у крупных игроков после обстрелов и как быстро они его восстанавливают? Опять же, по собственному опыту и 2014 и 2022-24 годов могу смело заявить, что все крупные провайдеры из ТОП-10 вообще не торопятся восстанавливать оптические линии после форс-мажоров, как-то прилеты... Более того, вкладываться в технологию PON крупные игроки начали только тогда, когда от них просто тысячами начали отключаться абоненты, потому что интернет не работал. А у небольших ФЛП и ООО - работало", - написал Кучерук.

Напомним

Правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о повышении налогов и изменениях в госбюджет на 2024 год. Кабмин предлагает парламенту повысить ставку военного сбора до 5%, а по некоторым операциям до 30%. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поддержал такую правительственную инициативу, отметив, что других вариантов, чем согласиться на предложение Кабмина повысить отдельные налоги (военный сбор, акцизы, в частности, на топливо и табак), увеличить соответствующую налоговую базу, а также разместить больше ОВГЗ, что также может предусматривать эмиссию НБУ, не видит.

"Да, это плохое решение, которое будет сдерживать экономическое восстановление, рост доходов граждан и потенциально нести риски для макрофинансовой стабильности. Впрочем другого пути, чем закрыть разрыв у военных сейчас нет, потому что уже через несколько месяцев мы столкнемся со значительным дефицитом средств на текущее содержание войска, что начнет резко углубляться к концу года", - написал Гетманцев.

Законопроект, который предусматривает повышение налогов раскритиковал ранее заместитель председателя налогового комитета парламента Ярослав Железняк. По его словам, не понятно, почему предлагаются такие изменения налогообложения и на каких расчетах они основываются.

Кроме того, мобильные операторы, работающие в Украине считают, если парламент поддержит правительственную инициативу и повысит налоги - это будет шагом назад в доступности мобильной связи, которая критически необходима в условиях войны.

Украинцы в опросе, который провел УНН, посоветовали властям в первую очередь заняться борьбой с коррупцией, вместо повышения налогов. Они считают, что увеличение налоговой нагрузки может привести к уменьшению поддержки армии донатами.

Добавим

Глава налогового комитета Рады неоднократно озвучивал идею повышения налогов в Украине. По мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко ликвидация налоговой и таможни и перевод экономики на военные рельсы может быть альтернативой идеи Гетманцева о повышении налогов для закрытия бюджетной дыры.