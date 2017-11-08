Герцогство принца Чарльза вложило миллионы фунтов в оффшорные фонды

Как отмечает издание, герцогство инвестировало около 100 тыс долларов в компанию друга Чарльза, Хью ван Катсема. Средства были переданы тайно, что может вызвать "неудобные вопросы".

Издание также отмечает, что сам Чарльз, скорее всего, не принимал участия в инвестиционных решениях, но мог знать о передаче средств.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II инвестировала в оффшоры около 13 млн долл. в оффшоры.