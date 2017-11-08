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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 42626 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 109376 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100948 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103843 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103242 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 86772 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 103192 просмотра

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11 марта, 06:59 • 101851 просмотра

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Герцогство принца Чарльза вложило миллионы фунтов в оффшорные фонды

Герцогство принца Чарльза вложило миллионы фунтов в оффшорные фонды

Киев  •  УНН

 • 11849 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Управляющие герцогства Корнуэлл, которое принадлежит принцу Уэльскому Чарльзу, вложили несколько миллионов фунтов в оффшорные фонды, сообщает Guardian со ссылкой на отчет Paradise Papers, передает УНН.

 

Как отмечает издание, герцогство инвестировало около 100 тыс долларов в компанию друга Чарльза, Хью ван Катсема. Средства были переданы тайно, что может вызвать "неудобные вопросы".

Издание также отмечает, что сам Чарльз, скорее всего, не принимал участия в инвестиционных решениях, но мог знать о передаче средств.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II инвестировала в оффшоры около 13 млн долл. в оффшоры.

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