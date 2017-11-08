Герцогство принца Чарльза вклало мільйони фунтів в офшорні фонди

Як зазначає видання, герцогство інвестувало близько 100 тис доларів в компанію друга Чарльза, Х'ю ван Катсема. Кошти були передані таємно, що може викликати "незручні питання".

Видання також наголошує, що сам Чарльз, найімовірніше, не брав участі в інвестиційних рішеннях, але міг знати про передачу коштів.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета ІІ інвестувала в офшори близько 13 млн долл. в офшори.