Герцогство принца Чарльза вклало мільйони фунтів в офшорні фонди
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Керуючі герцогства Корнуелл, яке належить принцу Уельському Чарльзу, вклали кілька мільйонів фунтів в офшорні фонди, повідомляє Guardian з посиланням на звіт Paradise Papers, передає УНН.
Як зазначає видання, герцогство інвестувало близько 100 тис доларів в компанію друга Чарльза, Х'ю ван Катсема. Кошти були передані таємно, що може викликати "незручні питання".
Видання також наголошує, що сам Чарльз, найімовірніше, не брав участі в інвестиційних рішеннях, але міг знати про передачу коштів.
Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета ІІ інвестувала в офшори близько 13 млн долл. в офшори.