Героям слава! Появились видео, как 5 украинцев возвращаются из плена рф
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Главное управление разведки Минобороны обнародовало видео, как 5 освобожденных украинцев возвращаются из плена рф, передает УНН.
Детали
Как сообщили в ГУР, 18 июня пятеро гражданских, незаконно удерживавшихся оккупантами в качестве пленных, вернулись домой. Сейчас они уже находятся на подконтрольной Украине территории.
"Поздравляем каждого освобожденного и продолжаем работу, чтобы каждый находящийся в плену украинец вернулся к мирной жизни", - говорится в сообщении.
Ранее
Сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пятеро граждан Украины.