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Героям слава! Появились видео, как 5 украинцев возвращаются из плена рф

Героям слава! Появились видео, как 5 украинцев возвращаются из плена рф

Киев • УНН

 • 277374 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Главное управление разведки Минобороны обнародовало видео, как 5 освобожденных украинцев возвращаются из плена рф, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ГУР, 18 июня пятеро гражданских, незаконно удерживавшихся оккупантами в качестве пленных, вернулись домой. Сейчас они уже находятся на подконтрольной Украине территории.

"Поздравляем каждого освобожденного и продолжаем работу, чтобы каждый находящийся в плену украинец вернулся к мирной жизни", - говорится в сообщении.

Ранее

Сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пятеро граждан Украины.

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