Героям слава! З'явились відео, як 5 українців повертаються з полону рф
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило відео, як 5 звільнених українців повертаються з полону рф, передає УНН.
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Як повідомили у ГУР, 18 червня п’ятеро цивільних, які незаконно утримувались окупантами у якості полонених, повернулись додому. Наразі вони вже перебувають на підконтрольній Україні території.
"Вітаємо кожного звільненого і продовжуємо роботу, щоб кожен українець, який перебуває у полоні, повернувся до мирного життя", - йдеться у повідомленні.
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Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України.