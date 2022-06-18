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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 25949 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Героям слава! З'явились відео, як 5 українців повертаються з полону рф

Героям слава! З'явились відео, як 5 українців повертаються з полону рф

Київ • УНН

 • 277375 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило відео, як 5 звільнених українців повертаються з полону рф, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у ГУР, 18 червня п’ятеро цивільних, які незаконно утримувались окупантами у якості полонених, повернулись додому. Наразі вони вже перебувають на підконтрольній Україні території.

"Вітаємо кожного звільненого і продовжуємо роботу, щоб кожен українець, який перебуває у полоні, повернувся до мирного життя", - йдеться у повідомленні.

Раніше

Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України.

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