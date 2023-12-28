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Германия уверена, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 21:00  •  4050 просмотра

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Германия оптимистично настроена относительно того, что ЕС предоставит Украине пакет помощи в размере 50 миллиардов евро, несмотря на сопротивление Венгрии.

Германия надеется, что страны-члены Евросоюза продолжат поддерживать Украину и примут следующий пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро, даже если Венгрия продолжит блокировать единогласное решение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Германии Кристиана Вагнера, передает УНН.

Детали

ЕС продолжит свою поддержку Украины в любом случае. 26 стран ЕС, конечно, также смогут действовать. Но я не хочу сейчас спекулировать на том, как именно может быть организована такая поддержка. Это также требует дальнейших консультаций в Брюсселе

сказал Кристиан Вагнер.

По его словам, немецкое правительство предоставит военную поддержку Украине на сумму 8 миллиардов евро в 2024 году и продолжит "энергичную кампанию" за принятие большего пакета помощи ЕС на сумму 50 миллиардов евро в начале следующего года.

ЕС примет решение о выделении 50 млрд евро для Украины и без Венгрии - Кулеба 26 декабрь 2023, 09:39 • 29917 просмотров

Напомним,

В середине декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что наложил вето на многолетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро. В то же время Европейский Союз 1 февраля, как ожидается, проведет саммит для обсуждения своего многолетнего бюджета, включая с финансированием для Украины на 50 млрд евро.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Німеччина впевнена, що Україна отримає €50 млрд від ЄС попри позицію Угорщини
Germany is confident that Ukraine will receive €50 billion from the EU despite Hungary's position
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