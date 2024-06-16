Германия призывает к санкциям против российских азотных удобрений из-за увеличения экспорта на 920% с начала войны в Украине, чтобы уменьшить зависимость от рф в поставках стратегического сырья.
В Германии призвали ввести санкции против азотных удобрений из рф. Об этом сообщает BILD, передает УНН.
Детали
Согласно данным, с начала войны в Украине экспорт российских азотных удобрений в Германию вырос на 920%. Эта ситуация возникает из-за чрезмерной доступности аммиака в рф по низким ценам, что позволяет российским производителям осуществлять увеличение выручки на фоне кризисных условий.
В свете этих событий представители политических сил призывают к немедленному принятию мер по ограничению импорта российских удобрений через введение санкций или других таможенных ограничений, подчеркивая важность уменьшения зависимости от рф в контексте этого стратегического сырья.
Политики должны наконец принять соответствующие меры. Например, ввести санкции или таможенные пошлины на российскую продукцию, основанную на газе, чтобы прекратить финансирование войны
Системы ПВО, танки и HIMARS: Германия объявила о новом пакете помощи Украине14 июня 2024, 10:32 • 105186 просмотров