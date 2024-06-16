Німеччина закликає до санкцій проти російських азотних добрив
Київ • УНН
Німеччина закликає до санкцій проти російських азотних добрив через збільшення експорту на 920% з початку війни в Україні, щоб зменшити залежність від рф у постачанні стратегічної сировини.
У Німеччині закликали запровадити санкції проти азотних добрив із рф. Про це повідомляє BILD, передає УНН.
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Згідно з даними, від початку війни в Україні експорт російських азотних добрив до Німеччини зріс на 920%. Ця ситуація виникає через надмірну доступність аміаку в рф за низькими цінами, що дозволяє російським виробникам здійснювати збільшення виручки на тлі кризових умов.
У світлі цих подій представники політичних сил закликають до негайного вжиття заходів щодо обмеження імпорту російських добрив через введення санкцій чи інших митних обмежень, наголошуючи на важливості зменшення залежності від рф в контексті цих стратегічної сировини.
Політики мають нарешті вжити відповідних заходів. Наприклад, запровадити санкції чи митні збори на російську продукцію, засновану на газі, щоб припинити фінансування війни
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