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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Німеччина закликає до санкцій проти російських азотних добрив

Київ • УНН

 • 129807 перегляди

Німеччина закликає до санкцій проти російських азотних добрив через збільшення експорту на 920% з початку війни в Україні, щоб зменшити залежність від рф у постачанні стратегічної сировини.

Німеччина закликає до санкцій проти російських азотних добрив

У Німеччині закликали запровадити санкції проти азотних добрив із рф. Про це повідомляє BILD, передає УНН.

Деталі

Згідно з даними, від початку війни в Україні експорт російських азотних добрив до Німеччини зріс на 920%. Ця ситуація виникає через надмірну доступність аміаку в рф за низькими цінами, що дозволяє російським виробникам здійснювати збільшення виручки на тлі кризових умов.

У світлі цих подій представники політичних сил закликають до негайного вжиття заходів щодо обмеження імпорту російських добрив через введення санкцій чи інших митних обмежень, наголошуючи на важливості зменшення залежності від рф в контексті цих стратегічної сировини.

Політики мають нарешті вжити відповідних заходів. Наприклад, запровадити санкції чи митні збори на російську продукцію, засновану на газі, щоб припинити фінансування війни

- заявив голова німецького заводу з виробництва азотних добрив SKW Piesteritz Антьє Біттнер.

Системи ППО, танки та HIMARS: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні 14.06.24, 13:32 • 105593 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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