МИД Германии рекомендует гражданам покинуть Ливан из-за обострения ситуации на границе с Израилем. Правительство предупреждает о возможной эскалации конфликта и призывает воспользоваться коммерческими рейсами для эвакуации.
Из-за обострения ситуации с безопасностью в Ливане, в частности в приграничных районах с Израилем, Германия срочно рекомендует своим гражданам покинуть страну. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Германии, передает УНН.
Детали
Правительство Германии выдало срочное предупреждение своим гражданам покинуть Ливан из-за значительного ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. В сообщении отмечается, что военные столкновения в приграничной зоне между Ливаном и Израилем в последние недели обострились. С 8 октября 2023 года Хезболла и другие вооруженные группы обстреливают Израиль с территории Ливана.
Особое беспокойство вызывают южные районы Ливана, включая южные городские районы Бейрута и долину Бекаа. Сейчас не исключается возможность дальнейшей эскалации конфликта, что может привести к прекращению авиасообщения через аэропорт имени Рафика Харири.
В связи с напряжением в регионе также возможны демонстрации и беспорядки. Гражданам Германии рекомендуют избегать больших скоплений людей, митингов и демонстраций. В случае обнаружения выстрелов, советуют немедленно найти укрытие.
МИД Германии призывает граждан воспользоваться доступными коммерческими рейсами для эвакуации и зарегистрироваться в списке кризисной готовности. Граждан также предупреждают о невозможности въезда в Турцию наземным транспортом из Сирии, и что посольство Германии не может оказать консульскую поддержку в Сирии.
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