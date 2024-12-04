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Германия не рассматривает отправку войск в Украину - Шольц

Германия не рассматривает отправку войск в Украину - Шольц

Киев  •  УНН

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Канцлер Германии Олаф Шольц отрицает возможность отправки немецких военных в Украину. Он назвал заявление главы МИД Бербок лишь «дипломатическим ответом» на гипотетический вопрос.

Канцлер Германии Олаф Шольц пока отрицает отправку немецких военных в Украину, пишет УНН с ссылкой на DW.

Детали 

По словам, канцлера Германии Олафа Шольца отправка немецких военных в Украину на данный момент «не рассматривается». Он отметил, что единодушен в этом вопросе с главой Федерального министерства иностранных дел Германии Анналеной Бербок и министром обороны страны Борисом Писториусом.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о задействовании немецких войск к украинским в рамках миротворческой миссии. Но при условии договоренности прекращения огня для контроля за соблюдением миссии.»

С немецкой стороны будут приложены все усилия для «обеспечения мира», - цитируют в Федеральном министерстве иностранных дел Германии.

Комментируя высказывания Анналену Бурбок, Олаф Шольц назвал их попыткой «дипломатического ответа» на «гипотетический вопрос».

Напомним,

Глава МИД Германии Бербок во время визита в Пекин предостерегла Китай от военной поддержки России. Она подчеркнула, что поставки боевых дронов приведут к эскалации и будут иметь серьезные последствия для отношений.

Мы дискутируем - предоставлять ли их Украине: Шольц о ракетах Taurus2 дек. 2024, 17:12 • 24246 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
borys-pistoriusБорис Писториус
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
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ukrainaУкраина