Германия не рассматривает отправку войск в Украину - Шольц
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц отрицает возможность отправки немецких военных в Украину. Он назвал заявление главы МИД Бербок лишь «дипломатическим ответом» на гипотетический вопрос.
Канцлер Германии Олаф Шольц пока отрицает отправку немецких военных в Украину, пишет УНН с ссылкой на DW.
Детали
По словам, канцлера Германии Олафа Шольца отправка немецких военных в Украину на данный момент «не рассматривается». Он отметил, что единодушен в этом вопросе с главой Федерального министерства иностранных дел Германии Анналеной Бербок и министром обороны страны Борисом Писториусом.
До этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о задействовании немецких войск к украинским в рамках миротворческой миссии. Но при условии договоренности прекращения огня для контроля за соблюдением миссии.»
С немецкой стороны будут приложены все усилия для «обеспечения мира», - цитируют в Федеральном министерстве иностранных дел Германии.
Комментируя высказывания Анналену Бурбок, Олаф Шольц назвал их попыткой «дипломатического ответа» на «гипотетический вопрос».
Напомним,
Глава МИД Германии Бербок во время визита в Пекин предостерегла Китай от военной поддержки России. Она подчеркнула, что поставки боевых дронов приведут к эскалации и будут иметь серьезные последствия для отношений.
Мы дискутируем - предоставлять ли их Украине: Шольц о ракетах Taurus2 дек. 2024, 17:12 • 24246 просмотров