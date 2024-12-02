Мы дискутируем - предоставлять ли их Украине: Шольц о ракетах Taurus

В Германии ведут дискуссию, предоставлять ли Украине отдельные системы, в частности ракеты Taurus. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц во время совместного брифинга с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

Шольца попросили объяснить, почему Германия не выполняет просьбу Украины о предоставлении ракет Taurus.

"Что касается отдельных систем, мы обсуждаем, предоставлять их или нет. Это касается как дальности, так и того, кто может запрограммировать их", - заявил Шольц.

Однако он заявил, что это не означает, что Германия ослабляет помощь.

"Она и дальше будет очень широкой. Мы рассчитали до 2026 года, если бы мы продолжали так, мы бы оснастили 6 бригад украинских", - сказал Шольц.

Президент Зеленский в свою очередь заявил, что у него с Шольцем много общих взглядов, но также есть разные на некоторые вопросы.

"С Олафом очень много общих взглядов на некоторые вопросы, есть разные взгляды на некоторые вопросы. Мы работаем постоянно над тем, чтобы в вопросе Taurus у нас было больше общего", - сказал Зеленский.

Дополнение

Европарламент призвал предоставить Украине Taurus и новые Patriot на фоне "новой фазы в войне".

Представитель МИД Украины заявлял, что позиция Украины остается неизменной, относительно потребностей в немецких ракетах Taurus. Киев остается в контакте с немецкой стороной по этому поводу и продолжает доносить свою позицию.