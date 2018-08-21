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Герман фактически подтвердил версию следствия о российском следе - Луценко

Киев • УНН

 • 7801 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Подозреваемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман фактически подтвердил информацию следствия о передаче средств представителем Российской Федерации, указывал, как ими распоряжаться в Украине. Об этом сегодня сообщил на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

Герман фактически подтвердил версию следствия о российском следе - Луценко

"В своих показаниях господин Герман фактически подтверждает версию, которая была выдвинута нашим следствием, в том числе, прямо указывает на представителя Российской Федерации, который передавал средства и указывал, как ими распоряжаться на территории Украины", - отметил он.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил информацию, что подозреваемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман готов пойти на сделку со следствием, но она еще не утверждена судом.

Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой". Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

На брифинге 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийства.

В частности, был задержан предполагаемый организатор убийства российского журналиста, фамилия которого начинается на "Г". Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины ( организация подготовки теракта ).

Впоследствии стало известно, что подозреваемым в организации убийства Бабченко является предприниматель Борис Герман, который ранее был помощником двух народных депутатов.

31 мая Шевченковский райсуд Киева избрал для Германа меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. Во время заседания он заявил, что сотрудничал с контрразведкой Украины. В прокуратуре это опровергли. В Службе внешней разведки Украины заявили, что он не имел и не имеет к ней никакого отношения.

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