Герман фактично підтвердив версію слідства про російський слід - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Підозрюваний в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман фактично підтвердив інформацію слідства про передачу коштів представником Російської Федерації, який вказував, як ними розпоряджатися в Україні. Про це сьогодні повідомив на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"У своїх показах пан Герман фактично підтверджує версію, яка була висунута нашим слідством, в тому числі, прямо вказує на представника Російської Федерації, який передавав кошти і вказував, як ними розпоряджатися на території України", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив інформацію, що підозрюваний в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман готовий піти на угоду зі слідством, але вона ще не затверджена судом.
Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті “швидкої”. Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
На брифінгу 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів деталі спецоперації щодо запобігання вбивству.
Зокрема, був затриманий ймовірний організатор вбивства російського журналіста, прізвище якого починається на "Г". Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (організація підготовки теракту).
Згодом стало відомо, що підозрюваним в організації вбивства Бабченка є підприємець Борис Герман, який раніше був помічником двох народних депутатів.
31 травня Шевченківський райсуд Києва обрав для Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави. Під час засідання він заявив, що співпрацював із контррозвідкою України. У прокуратурі це спростували. У Службі зовнішньої розвідки України заявили, що він не мав і не має до неї жодного стосунку.