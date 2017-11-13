Геращенко призвала протестующих у Рады разблокировать проезжую часть
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Первый вице-спикер Ирина Геращенко призвала участников протеста возле Верховной Рады разблокировать проезжую часть. Об этом она заявила во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
Депутат рассказала, что к ней обратились с жалобами на неправомерные действия митингующих. Геращенко добавила, что, в частности представителей общественных организаций, которые шли к ней на встречу.
Что касается самого митинга, то первый вице-спикер считает, что "в воскресенье люди дали оценку акции".
"Мы уважаем право на мирный протест. Это святое право ... Но уважайте права киевлян", - отметила Геращенко.
Как сообщал УНН, 21 октября протестующие под Верховной Радой образовали военный лагерь и дали Президенту 5 рабочих дней на внесение в парламент законов о Антикоррупционном суде и об импичменте.