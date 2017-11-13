Геращенко призвала протестующих у Рады разблокировать проезжую часть

Депутат рассказала, что к ней обратились с жалобами на неправомерные действия митингующих. Геращенко добавила, что, в частности представителей общественных организаций, которые шли к ней на встречу.

Что касается самого митинга, то первый вице-спикер считает, что "в воскресенье люди дали оценку акции".

"Мы уважаем право на мирный протест. Это святое право ... Но уважайте права киевлян", - отметила Геращенко.

Как сообщал УНН, 21 октября протестующие под Верховной Радой образовали военный лагерь и дали Президенту 5 рабочих дней на внесение в парламент законов о Антикоррупционном суде и об импичменте.