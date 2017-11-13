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Геращенко закликала учасників протесту біля Ради розблокувати проїжджу частину

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Перший віце-спікер Ірина Геращенко закликала учасників протесту біля Верховної Ради розблокувати проїжджу частину. Про це вона заявила під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

Депутат розповіла, що до неї звернулися зі скаргами на неправомірні дії мітингувальників. Геращенко додала, що, зокрема представників громадських організацій, які йшли до неї на зустріч.

Що стосується самого мітингу, то перший віце-спікер вважає, що "у неділю люди дали оцінку акції".

"Ми поважаємо право на мирний протест. Це святе право...Але поважайте права киян", - зазначила Геращенко.

Як повідомляв УНН, 21 жовтня протестувальники під Верховною Радою утворили військовий табір і дали Президенту 5 робочих днів на внесення до парламенту законів про Антикорупційний суд та про імпічмент.

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