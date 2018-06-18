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Геращенко: Украина настаивает на допуске ко всем заложникам Омбудсмена и МККК

Геращенко: Украина настаивает на допуске ко всем заложникам Омбудсмена и МККК

Киев  •  УНН

 • 5445 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Украинская сторона настаивает, чтобы ко всем заложникам были допущены и Омбудсмен, и представители Красного Креста. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

"Впервые за 15 месяцев состоялась встреча в "нормандском формате"министров иностранных дел, где поднимались вопросы безопасности миссии на Донбассе и освобождению заложников. Так же, ради освобождения заложников, Президент несколько дней назад имел телефонный разговор с Путиным, где поднимал этот вопрос. И была достигнута договоренность о том, что уполномоченные по правам человека обменяются визитами для того, чтобы впервые за 4 года омбудсмен Денисова смогла увидеть состояние здоровья и убедиться в том, как содержат украинских пленников, которых на сегодня более 60 человек. Это украинцы и крымские татары", - отметила политик.

При этом Геращенко заявила, что "несмотря на высокие договоренности, сегодня госпоже Денисовой не дали осуществить визит ни к Сенцова, ни к Клыху и другим нашим пленникам". Поэтому украинская сторона настаивает на том, чтобы "ко всем заложникам были допущены и омбудсмен, и представители Красного Креста", отметила Геращенко.

Также она поблагодарила народных депутатов, что в вопросе освобождения заложников есть общая позиция всех фракций, и призвала на этой неделе поставить законопроект о правовом статусе лиц, пропавших без вести.

Украинские Национальные Новости

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