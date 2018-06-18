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Геращенко: Україна наполягає на допуску до всіх заручників Омбудсмена і МКЧХ

Геращенко: Україна наполягає на допуску до всіх заручників Омбудсмена і МКЧХ

Київ • УНН

 • 5445 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Українська сторона наполягає, аби до всіх заручників були допущені і Омбудсмен, і представники Червоного Хреста. Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.

"Вперше за 15 місяців відбулась зустріч у "нормандському форматі" міністрів закордонних справ, де піднімалися питання безпекової місії на Донбасі і звільнення заручників. Так само, заради звільнення заручників, Президент кілька днів тому мав телефону розмову з Путіним, де піднімав це питання. І було домовлено про те, що уповноважені з прав людини обміняються візитами задля того, аби вперше за 4 роки омбудсмен Денісова змогла побачити стан здоров’я і переконатися у тому, як утримують українських бранців, яких на сьогодні більше 60 осіб. Це українці і кримські татари", – зауважила політик.

Втім Геращенко наголосила, що "попри високі домовленості, на сьогодні пані Денісовій не дали здійснити візит ані до Сенцова, ані до Клиха і інших наших бранців". Тому українська сторона наполягає на тому, аби "до всіх заручників були допущені і омбудсмен, і представники Червоного Хреста", зазначила Геращенко.

Також вона подякувала народним депутатам, що в питанні звільнення заручників є спільна позиція всіх фракцій, і закликала на цьому тижні поставити законопроект про правовий статус осіб, зниклих безвісти.

Українські Національні Новини

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