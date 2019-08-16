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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 44077 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 119308 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129989 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121154 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 125316 просмотра

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Геращенко: "Слуга народа" сохранит Минветеранив, судьба комитета еще обсуждается

Геращенко: "Слуга народа" сохранит Минветеранив, судьба комитета еще обсуждается

Киев  •  УНН

 • 12728 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. На встрече ветеранских организаций и депутатских групп в четверг представители партии "Слуга народа" дали четкое обещание, что министерство по вопросам ветеранов будет сохранено. Об этом в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады 8 созыва Ирина Геращенко, сообщает УНН.

"На этой встрече мы четко услышали от партии власти обещание, что профильное министерство по вопросам ветеранов будет сохранено!", - написала она.

К этому Геращенко добавила, что вопросы комитета ВР по делам ветеранов еще будет обсуждаться на подготовительной группе.

"По настоянию ветеранских движений состоялась их встреча с представителями депутатских групп. Тема - будущее комитета ветеранов. Ветеранские организации настаивают на его сохранении. Партия власти с этим пока не соглашается, мотивируя свою позицию расширением полномочий комитета соцполитики. Ветеранские движения справедливо отметили, что вопрос ветеранов - это не только социальная сфера и льготы. Это должна быть государственная политика, которую должны совместно вырабатывать профильное министерство и комитет. Мы отстаиваем такую же позицию. ВР должна слышать ветеранов", - пояснила Геращенко.

Напомним, в "Слуге народа" озвучили названия 23 комитетов, которые предлагают оставить в Раде.

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