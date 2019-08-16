Геращенко: "Слуга народа" сохранит Минветеранив, судьба комитета еще обсуждается

"На этой встрече мы четко услышали от партии власти обещание, что профильное министерство по вопросам ветеранов будет сохранено!", - написала она.

К этому Геращенко добавила, что вопросы комитета ВР по делам ветеранов еще будет обсуждаться на подготовительной группе.

"По настоянию ветеранских движений состоялась их встреча с представителями депутатских групп. Тема - будущее комитета ветеранов. Ветеранские организации настаивают на его сохранении. Партия власти с этим пока не соглашается, мотивируя свою позицию расширением полномочий комитета соцполитики. Ветеранские движения справедливо отметили, что вопрос ветеранов - это не только социальная сфера и льготы. Это должна быть государственная политика, которую должны совместно вырабатывать профильное министерство и комитет. Мы отстаиваем такую же позицию. ВР должна слышать ветеранов", - пояснила Геращенко.

Напомним, в "Слуге народа" озвучили названия 23 комитетов, которые предлагают оставить в Раде.