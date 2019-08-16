Геращенко: "Слуга народу" збереже Мінветеранів, доля комітету ще обговорюється
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На зустрічі ветеранських організацій і депутатських груп у четвер представники партії “Слуга народу” дали чітку обіцянку, що міністерство з питань ветеранів буде збережене. Про це у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради 8 скликання Ірина Геращенко, повідомляє УНН.
“На цій зустрічі ми чітко почули від партії влади обіцянку, що профільне міністерство з питань ветеранів буде збережене!”, - написала вона.
До цього Геращенко додала, що питання комітету ВР у справах ветеранів ще буде обговорюватися на підготовчій групі.
“За наполяганням ветеранських рухів відбулася їх зустріч з представниками депутатських груп. Тема - майбутнє комітету ветеранів. Ветеранські організації наполягають на його збереженні. Партія влади з цим поки що не погоджується, мотивуючи свою позицію розширенням повноважень комітету соцполітики. Ветеранські рухи справедливо зазначили, що питання ветеранів - це не лише соціальна сфера і пільги. Це має бути державна політика, яку мають спільно виробляти профільне міністерство і комітет. Ми відстоюємо таку саму позицію. ВР має чути ветеранів”, - пояснила Геращенко.
Нагадаємо, у "Слузі народу" озвучили назви 23 комітетів, які пропонують залишити в Раді.