Геращенко рассказала, как сорвался обмен Сенцова в 2016 году

"... имею ответственно заявить: мы делали все возможное, чтобы вытащить Олега весной 2016 вместе с Савченко, в формате 2-2, вели переговоры, чтобы за двух российских ГРУшников, Ерофеева и Александрова, нам отдали Надежду и Олега. Но в ВР висел плакат с одной фамилией, политическая истерия и давление на команду президента, вопли одной политической силы, "вы боитесь освобождения Нади", шантаж - все это подыграло плану ... Кремля, и сейчас это осознается еще очевиднее и рельефнее" , - отметила Геращенко.

По ее словам, позиция следующая: немедленное освобождение Олега и всех остальных пленников.

Геращенко также добавила, что в случае с Сенцовым и Балухом счет идет на дни.

Как сообщал УНН, омбудсмен требует от РФ срочного доступа к украинскому политзаключенному Балуху.