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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 40877 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 95112 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 106987 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 122331 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 141297 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 145668 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 185111 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Геращенко рассказала, как сорвался обмен Сенцова в 2016 году

Геращенко рассказала, как сорвался обмен Сенцова в 2016 году

Киев  •  УНН

 • 10145 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Мы делали все возможное, чтобы вытащить Олега Сенцова весной 2016 года, вместе с Надеждой Савченко, в формате 2-2, вели переговоры, чтобы за двух российских ГРУшников, Ерофеева и Александрова, нам отдали Надежду и Олега. Об этом написала в Facebook первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает УНН.

"... имею ответственно заявить: мы делали все возможное, чтобы вытащить Олега весной 2016 вместе с Савченко, в формате 2-2, вели переговоры, чтобы за двух российских ГРУшников, Ерофеева и Александрова, нам отдали Надежду и Олега. Но в ВР висел плакат с одной фамилией, политическая истерия и давление на команду президента, вопли одной политической силы, "вы боитесь освобождения Нади", шантаж - все это подыграло плану ... Кремля, и сейчас это осознается еще очевиднее и рельефнее" , - отметила Геращенко.

По ее словам, позиция следующая: немедленное освобождение Олега и всех остальных пленников.

Геращенко также добавила, что в случае с Сенцовым и Балухом счет идет на дни.

Как сообщал УНН, омбудсмен требует от РФ срочного доступа к украинскому политзаключенному Балуху.

Украинские Национальные Новости

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