Геращенко розповіла, як зірвався обмін Сенцова у 2016 році
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Ми робили все можливе, аби витягти Олега Сенцова весною 2016 року, разом із Надією Савченко, у форматі 2-2, вели переговори, щоб за двох російських ГРУшників, Єрофєєва і Александрова, нам віддали Надію і Олега. Про це написала у Facebook перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає УНН.
“...маю відповідально заявити: ми робили все можливе, аби витягти Олега весною 2016, разом з Савченко, в форматі 2-2, вели переговори, щоб за двох російських ГРУшників, Єрофєєва і Александрова, нам віддали Надію і Олега. Але в ВР висів плакат з одним прізвищем, політична істерія і тиск на команду президента, воплі однієї політичної сили, що „ви боїтеся звільнення Наді“, шантаж — все це підіграло плану... Кремля, й зараз це усвідомлюється ще очевидніше і рельєфніше", - наголосила Геращенко.
За її словами, позиція наступна: негайне звільнення Олега і всіх інших бранців.
Геращенко також додала, що у випадку з Сенцовим і Балухом рахунок йде на дні.
Як повідомляв УНН, омбудсмен вимагає від РФ термінового доступу до українського політв’язня Балуха.