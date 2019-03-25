Геращенко рассказала, когда СММ ОБСЕ начала фиксировать новую российскую технику на Донбассе

"Сегодня среди 1246 представителей СММ ОБСЕ - лишь 39 россиян. Мы, украинские дипломаты и маленькая украинская делегация в Минске, долго и последовательно отстаивали позицию уменьшения представителей страны - агрессора в мониторинговой миссии, так как в начале создания СММ русских там было гораздо больше. И как только был исправлен этот дисбаланс, сразу - интересное совпадение - СММ ОБСЕ начала замечать и фиксировать в своих отчетах и новейшую российскую технику на оккупированных территориях, и новейшие российские радиолокационные системы на Донбассе", - отметила Геращенко.

При этом она добавила, что Украина ожидает нейтральности и мониторинга ситуации безопасности на всей территории Украины, включительно с Азовским морем и в Крымом. Также украинская сторона настаивает на допуске СММ к неконтролируемым участкам границы, и в оккупированное Дебальцево и другие ключевые точки на оккупированных территориях, "напичканные российскими военными и техникой".

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала, по состоянию на 19 марта, увеличение количества нарушений режима прекращения огня, между тем зафиксировав уменьшение количества взрывов - 75 случаев.