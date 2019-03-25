Геращенко розповіла, коли СММ ОБСЄ почала фіксувати новітню російську техніку на Донбасі

"Сьогодні серед 1246 представників СММ ОБСЄ - лише 39 росіян. Ми, українські дипломати і маленька українська делегація в Мінську, довго і послідовно відстоювали позицію зменшення представників країни - агресора в моніторинговій місії, бо на початку створення СММ росіян там було набагато більше. І як тільки було виправлено цей дисбаланс, відразу - цікаве співпадіння - СММ ОБСЄ почала помічати і фіксувати в своїх звітах і новітню російську техніку на окупованих територіях, й новітні російські радіолокаційні системи на Донбасі", - зазначила Геращенко.

При цьому вона додала, що Україна очікує нейтральності й моніторингу безпекової ситуації на всій території України, включно з Азовським морем і в Криму. Також українська сторона наполягає на допуску СММ до неконтрольованих ділянок кордону, й до окупованого Дебальцева й інших ключових точок на окупованих територіях, "напічканих російськими військовими і технікою".

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала, станом на 19 березня, збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, тим часом зафіксувавши зменшення кількості вибухів – 75 випадків.