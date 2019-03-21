ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі

У звіті зазначено, що більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь від н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька).



Працівники місії оцінили ці випадки, як ймовірні навчання з бойовою стрільбою, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року щодо заборони навчань із бойовою стрільбою в зоні безпеки.



Порушення також були зафіксовані, у районах на південний схід від н. п. Чермалик (підконтрольний урядові, 31 км на північний схід від Маріуполя).



Раніше УНН повідомляв, що СММ ОБСЄ зафіксували на Донбасі понад 25 ворожих танків.