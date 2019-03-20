СММ ОБСЄ зафіксували на Донбасі понад 25 ворожих танків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував 25 танків і понад півсотні ворожого озброєння на луганському напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на щоденний звіт СММ ОБСЄ.
За даними звіту СММ ОБСЄ продовжують здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього.
Так, 14 березня БПЛА СММ зафіксував озброєння, розташоване в порушення ліній відведення: 16 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 14 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм) і 3 протитанкові гармати (МТ-12 "Рапіра", 100 мм) на полігоні поблизу н. п. Бугаївка (37 км на північний захід від Луганська); і 1 протитанкову гармату (МТ-12) близько н. п. Перевальськ (38 км на захід від Луганська).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У СММ ОБСЄ призначена нова заступниця глави в Україні
За даними СММ ОБСЄ, 17 березня БПЛА СММ малого радіусу дії виявив 6 танків (ймовірно Т-64) і, імовірно, 1 самохідну гаубицю (2С3 "Акація", 152 мм) в Луганську. Озброєння, розміщене за лініями відводу, але поза виділених місць зберігання озброєння.
Також в звіті додали, 14 березня міні-БПЛА СММ виявив: 11 танків (Т-64), в тому числі один без стовбура, на полігоні біля н. п. Шимшинівка (27 км на північний захід від Луганська); і 25 танків (Т-64), в тому числі один без стовбура, 9 буксирувати мінометів (2Б11 "Сані", 120 мм) і 4 зенітних ракетних комплекси (9К35) на полігоні біля Бугаївки.
Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за дві доби зафіксувала понад 75 вибухів в Луганській області.