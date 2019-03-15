У СММ ОБСЄ призначена нова заступниця глави в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Заступником голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні стала Антьє Граве. Про це повідомила СММ ОБСЄ в Україні на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Aнтье Граве - нова заступниця Глави СММ ОБСЄ. В Афганістані, Пакистані, Ємені та на Гаїті вона набула великого досвіду в сфері запобігання та вирішення конфліктів. Знання і досвід Антьє будуть спрямовані на зусилля Місії по врегулюванню кризи в Україні і навколо неї", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Ертурул Апакан закликає подвоїти зусилля на посилення участі жінок в ініціативах з безпеки.
Aнтье Граве — новая заместительница Главы СММ #ОБСЕ. В Афганистане, Пакистане, Йемене и на Гаити она приобрела большой опыт в сфере предотвращения и разрешения конфликтов. Знания и опыт Антье будут направлены на усилия Миссии по урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее. pic.twitter.com/BRQWlrgzQ6— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 15 марта 2019 г.