В СММ ОБСЄ назначена новая заместительница главы в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Заместителем главы Специальной мониторинговой миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине стала Антье Граве. Об этом сообщила СММ ОБСЕ в Украине на своей странице в Twitter, передает УНН.
“Aнтье Граве — новая заместительница Главы СММ ОБСЕ. В Афганистане, Пакистане, Йемене и на Гаити она приобрела большой опыт в сфере предотвращения и разрешения конфликтов. Знания и опыт Антье будут направлены на усилия Миссии по урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее”, — идется в сообщении.
Напомним, председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Ертурул Апакан призывает удвоить усилия на усиление участия женщин в инициативах по безопасности.