В СММ ОБСЄ назначена новая заместительница главы в Украине

“Aнтье Граве — новая заместительница Главы СММ ОБСЕ. В Афганистане, Пакистане, Йемене и на Гаити она приобрела большой опыт в сфере предотвращения и разрешения конфликтов. Знания и опыт Антье будут направлены на усилия Миссии по урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее”, — идется в сообщении.

Напомним, председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Ертурул Апакан призывает удвоить усилия на усиление участия женщин в инициативах по безопасности.



