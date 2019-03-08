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Председатель СММ ОБСЕ призывает удвоить усилия для усиление участия женщин в инициативах по безопасности

Председатель СММ ОБСЕ призывает удвоить усилия для усиление участия женщин в инициативах по безопасности

Киев  •  УНН

 • 11044 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Ертурул Апакан призывает удвоить усилия на усиление участия женщин в инициативах по безопасности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СММ ОБСЕ

"Сегодня, 8 марта 2019 года, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СMM) присоединяется к празднованию Международного женского дня во всем мире. Мы пользуемся случаем, чтобы почтить достижения женщин и подчеркнуть нынешнюю тему, которая призывает всех нас "думать о равенстве, создавать с умом и внедрять инновации ради изменений", - говорится в сообщении.

В СММ ОБСЕ добавили, что по случаю празднования Международного женского дня нам стоит задуматься над тем, как в дальнейшем мы можем инициировать существенные изменения, признавая ту важную роль, которую играют женщины в вопросах предотвращения конфликтов, разрешение конфликтов и постконфликтного восстановления. Мы должны удвоить наши усилия, направленные на расширение участия женщин в инициативах безопасности.

Как сообщал УНН, международный женский день 8 марта празднуют в ряде стран. В некоторых из них сегодня установлен государственный праздник. В том числе и в Украине. В этот день отмечают достижения женщин независимо от каких-либо различий и границ.

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