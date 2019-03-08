Голова СММ ОБСЄ закликає подвоїти зусилля на посилення участі жінок у безпекових ініціативах

"Сьогодні, 8 березня 2019 року, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СMM) приєднується до святкування Міжнародного жіночого дня у всьому світі. Ми користуємося цією нагодою, щоб вшанувати досягнення жінок і наголосити на цьогорічній темі, яка закликає всіх нас "думати про рівність, створювати з розумом та впроваджувати інновації заради змін", - сказано у повідомлені.

У СММ ОБСЄ додали, що із нагоди святкування Міжнародного жіночого дня нам варто замислитись над тим, як в подальшому ми можемо ініціювати суттєві зміни, визнаючи ту важливу роль, яку відіграють жінки в питаннях запобігання конфліктам, вирішення конфліктів і постконфліктного відновлення. Ми повинні подвоїти наші зусилля, спрямовані на розширення участі жінок у мирних і безпекових ініціативах.



Як повідомляв УНН, міжнародний жіночий день 8 березня святкують в низці країн. У деяких з них сьогодні встановлено державне свято. Зокрема і в Україні. У цей день відзначають досягнення жінок незалежно від будь-яких відмінностей і кордонів.