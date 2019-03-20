СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе более 25 вражеских танков

За данными отчета СММ ОБСЕ продолжают осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему.

Так, 14 марта БПЛА СММ зафиксировал вооружение, расположенное в нарушение линий отвода: 16 самоходных гаубиц (2С1 “Гвоздика”, 122 мм), 14 буксируемых гаубиц (Д-30 “Лягушка”, 122 мм) и 3 противотанковые пушки (МТ-12 “Рапира”, 100 мм) на полигоне вблизи н. п. Бугаевка (37 км к юго-западу от Луганска); и 1 противотанковую пушку (МТ-12) около н. п. Перевальск (38 км к западу от Луганска).

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За данными СММ ОБСЕ, 17 марта БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 6 танков (вероятно Т-64) и, предположительно, 1 самоходную гаубицу (2С3 “Акация”, 152 мм) в Луганске. Вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения.

Также в отчете добавили, 14 марта мини-БПЛА СММ обнаружил: 11 танков (Т-64), в том числе один без ствола, на полигоне около н. п. Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска); и 25 танков (Т-64), в том числе один без ствола, 9 буксированных минометов (2Б11 “Сани”, 120 мм) и 4 зенитных ракетных комплекса (9К35) на полигоне возле Бугаевки.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за двое суток зафиксировала более 75 взрывов в Луганской области.