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СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе более 25 вражеских танков

Киев • УНН

 • 9625 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 25 танков и более полусотни вражеского вооружения на луганском направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ежедневный отчет СММ ОБСЕ.

СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе более 25 вражеских танков

За данными отчета СММ ОБСЕ продолжают осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему.

Так, 14 марта БПЛА СММ зафиксировал вооружение, расположенное в нарушение линий отвода: 16 самоходных гаубиц (2С1 “Гвоздика”, 122 мм), 14 буксируемых гаубиц (Д-30 “Лягушка”, 122 мм) и 3 противотанковые пушки (МТ-12 “Рапира”, 100 мм) на полигоне вблизи н. п. Бугаевка (37 км к юго-западу от Луганска); и 1 противотанковую пушку (МТ-12) около н. п. Перевальск (38 км к западу от Луганска).

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За данными СММ ОБСЕ, 17 марта БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 6 танков (вероятно Т-64) и, предположительно, 1 самоходную гаубицу (2С3 “Акация”, 152 мм) в Луганске. Вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения.

Также в отчете добавили, 14 марта мини-БПЛА СММ обнаружил: 11 танков (Т-64), в том числе один без ствола, на полигоне около н. п. Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска); и 25 танков (Т-64), в том числе один без ствола, 9 буксированных минометов (2Б11 “Сани”, 120 мм) и 4 зенитных ракетных комплекса (9К35) на полигоне возле Бугаевки.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за двое суток зафиксировала более 75 взрывов в Луганской области.

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