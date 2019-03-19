Місія ОБСЄ зафіксувала менше вибухів на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за дві доби зафіксувала понад 75 вибухів у Луганській області. Про це повідомила прес-служба СММ ОБСЄ у звіті на основі інформації, що надійшла за станом на вечір 17 березня, передає УНН.
У звіті зазначено, що у період з 15 по 17 березня у Луганській області СММ зафіксувала понад 75 вибухів.
Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на західно-південний захід від н.п. Березівське (непідконтрольний урядові, 53 км на північний захід від Луганська), у районах на північний захід від н.п. Голубівське (непідконтрольний урядові, 51 км на захід від Луганська), а також всередині та поблизу ділянки розведення в районі н.п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).
Нагадаємо, у період з 15 по 17 березня в Донецькій області СММ зафіксувала близько 150 вибухів.
Раніше УНН повідомляв, що спостережна місія зафіксувала у Луганській області понад 110 вибухів протягом доби.