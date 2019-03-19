Вибухи сталися біля камери місії ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за дві доби зафіксувала близько 150 вибухів у Донецькій області, зокрема, розриви снарядів за 200-500 м від камери СММ. Про це повідомила прес-служба СММ ОБСЄ у звіті на основі інформації, що надійшла за станом на вечір 17 березня, передає УНН.
У звіті зазначено, що у період з 15 по 17 березня в Донецькій області СММ зафіксувала близько 150 вибухів.
Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь від н.п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), а також у південному напрямку від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька), зокрема 4 вибухи, оцінені як розриви снарядів за 200-500 м від камери СММ, також у районах на південний схід від н.п. Чермалик (підконтрольний урядові, 31 км на північний схід від Маріуполя) та у районах на східно-північний схід від н.п. Майорськ (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька).
Раніше УНН повідомляв, що спостережна місія зафіксувала у Донецькій області понад 90 вибухів протягом доби.