Взрывы произошли возле камеры миссии ОБСЕ

В отчете указано, что в период с 15 по 17 марта в Донецкой области СММ зафиксировала около 150 взрывов.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах южнее н.п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), а также в южном направлении от Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка), в том числе 4 взрыва, оценены как разрывы снарядов за 200-500 м от камеры СММ , также в районах юго-восточнее н.п. Чермалык (подконтролен правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя) и в районах на восточно-северо-восток от н.п. Майорск (подконтролен правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка).

Ранее УНН сообщал, что наблюдательная миссия зафиксировала в Донецкой области более 90 взрывов в течение суток.