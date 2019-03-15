За минулу добу СММ ОБСЄ зафіксувала понад 90 вибухів у Донецькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 90 вибухів у Донецькій області. Про це повідомила прес-служба СММ ОБСЄ у звіті на основі інформації, що надійшла за станом на 13 березня, передає УНН.
Згідно з інформацією, більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний схід від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), у південно-східному напрямку від н. п. Чермалик (підконтрольний урядові, 31 км на північний схід від Маріуполя) і в районах на північ та південний захід від н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька).
Раніше УНН повідомляв, що за минулу добу на Луганщині було зафіксовано понад 110 вибухів.