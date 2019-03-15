За минувшие сутки СММ ОБСЕ зафиксировала более 90 взрывов в Донецкой области

Согласно информации, большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах юго-восточнее н. п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), в юго-восточном направлении от н. п. Чермалык (подконтролен правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя) и в районах к северу и юго-западу от р. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).

Ранее УНН сообщал, что за минувшие сутки в Луганской области было зафиксировано более 110 взрывов.