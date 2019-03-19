Миссия ОБСЕ зафиксировала меньше взрывов в Луганской области

В отчете указано, что в период с 15 по 17 марта в Луганской области СММ зафиксировала более 75 взрывов.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах западно-юго-западнее н.п. Березовское (неподконтрольный правительству, 53 км северо-западнее Луганска), в районах северо-западнее н.п. Голубовское (неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска), а также внутри и вблизи участка разведения в районе н.п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска).

Напомним, в период с 15 по 17 марта в Донецкой области СММ зафиксировала около 150 взрывов.

Ранее УНН сообщал, что наблюдательная миссия зафиксировала в Луганской области более 110 взрывов в течение суток.