Миссия ОБСЕ зафиксировала меньше взрывов в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за двое суток зафиксировала более 75 взрывов в Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ в отчете на основе информации, поступившей по состоянию на вечер 17 марта, передает УНН.
В отчете указано, что в период с 15 по 17 марта в Луганской области СММ зафиксировала более 75 взрывов.
Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах западно-юго-западнее н.п. Березовское (неподконтрольный правительству, 53 км северо-западнее Луганска), в районах северо-западнее н.п. Голубовское (неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска), а также внутри и вблизи участка разведения в районе н.п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска).
Напомним, в период с 15 по 17 марта в Донецкой области СММ зафиксировала около 150 взрывов.
Ранее УНН сообщал, что наблюдательная миссия зафиксировала в Луганской области более 110 взрывов в течение суток.