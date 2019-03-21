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ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Киев • УНН

 • 7401 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала состоянию на 19 марта увеличение количества нарушений режима прекращения огня, между тем зафиксировав уменьшение количества взрывов - 75 случаев. Об этом сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ в отчете, передает УНН.

ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе

В отчете указано, что большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).

Работники миссии оценили эти случаи, как возможные учения с боевой стрельбой, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года о запрете учений с боевой стрельбой в зоне безопасности.

Нарушение также были зафиксированы в районах юго-восточнее н. п. Чермалык (подконтролен правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя).

Ранее сообщал УНН, что СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе более 25 вражеских танков.

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