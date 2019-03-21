ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе

В отчете указано, что большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).



Работники миссии оценили эти случаи, как возможные учения с боевой стрельбой, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года о запрете учений с боевой стрельбой в зоне безопасности.



Нарушение также были зафиксированы в районах юго-восточнее н. п. Чермалык (подконтролен правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя).



Ранее сообщал УНН, что СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе более 25 вражеских танков.