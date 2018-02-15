Геращенко объяснила, почему не восстановлена мобильная связь на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. На сегодняшний день есть два момента, из-за которых на Донбассе все еще не восстановлена мобильная связь. Об этом во время брифинга заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
“Вопрос телефонной связи очень болезненный, когда семьи остаются с разорванными контактами. На каждой встрече трехсторонней группы поднимается этот вопрос, но есть два момента. Первое — на это нет согласования там (в ОРДЛО — ред.). Второе — россияне, которые официально входили в СЦКК, который был важен тем, что они (РФ — ред.) были вынуждены официально брать на себя безопасность людей во время ремонтных работ, вышли из СЦКК. Сейчас они не берут на себя гарантии безопасности и поэтому нет возможности провести ремонтные работы”, — резюмировала И.Геращенко.
Как сообщал УНН, на территории ОРДО следует отремонтировать 17 объектов для восстановления мобильной связи.