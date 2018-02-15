Геращенко пояснила, чому не відновлений мобільний зв'язок на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. На сьогоднішній день є два моменти, через які на Донбасі все ще не відновлений мобільний зв'язок. Про це під час брифінгу заявила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ, народний депутат України Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
“Питання телефонного зв’язку дуже болюче, коли родини залишаються з розірваними контактами. На кожній зустрічі тристоронньої групи піднімається це питання, але є два моменти. Перше — на це немає погодження там (в ОРДЛО — ред.). Друге — росіяни, які офіційно входили в СЦКК, який був важливий тим, що вони (РФ — ред.) були змушені офіційно брати на себе безпеку людей під час ремонтних робіт, вийшли з СЦКК. Зараз вони не беруть на себе гарантії безпеки і тому не має можливості провести ремонтні роботи”, — резюмувала І.Геращенко.
Як повідомляв УНН, на території ОРДО слід відремонтувати 17 об'єктів для відновлення мобільного зв'язку.