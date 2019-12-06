Геращенко пообещал разобраться с нехваткой техники на ликвидацию пожара в колледже в Одессе

Отвечая на вопрос нардепа, собирается ли правительство финансировать техническое обеспечение ГСЧС, ведь недостаточное количество техники привела к затягиванию ликвидации пожара в колледже в Одессе, Геращенко ответил: “На сегодня спасатели начали разбор завалов, работают 24/7. Мы проводим каждый год закупку новых средств противопожарной охраны ... мы узнаем каких именно средств не хватало в тот день в том месте и сделаем ответ на ваш запрос”.

Напомним, на утро пятницы в одесском институте, где 4 декабря произошла смертельная пожар, проводятся поисково-спасательные работы, в здании до сих пор наблюдаются очаги тления конструкций, которые продолжают тушить.

По данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.