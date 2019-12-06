Пожежа у коледжі в Одесі: продовжуються пошуки зниклих під завалами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. На ранок п'ятниці в одеському коледжі, де 4 грудня сталася смертельна пожежа, проводяться пошуково-рятувальні роботи, у будівлі досі спостерігаються осередки тління конструкцій, які продовжують гасити. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Станом на 7 годину 6 грудня відкритого вогню не спостерігається. Проводяться пошуково-рятувальні роботи та роботи по гасінню окремих осередків тління конструкцій будівлі. В ході проведення пошукових робіт виявлено тіло загиблої особи. Всього внаслідок пожежі загинуло 2 особи, в лікувальних закладах залишаються 26 осіб, доля 14 осіб залишається невідомою", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.