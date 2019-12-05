Пожежа в одеському коледжі: з'явилась нова інформація щодо постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У міській раді Одеси оновили інформацію щодо постраждалих під час пожежі в коледжі. Так стало відомо, що до лікарні самостійно звернулась одна із викладачок, а крім того стало відомо, кого уже виписали, передає УНН.
"До міської клінічної лікарні №10 самостійно звернулася і госпіталізована ще одна пацієнтка - співробітниця коледжу Волошановська Ганна Василівна.
Виписано із стаціонару троє пацієнтів: співробітник ДСНС, студентка коледжу Анастасія Авдєєнко і співробітниця коледжу Ірина Кубко", - йдеться у повідомленні.
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За даними міської ради, у лікарнях продовжують отримувати лікування 26 пацієнтів: 16 студентів коледжу, 4 співробітники коледжу і 6 співробітників ДСНС.
"Всі постраждалі в повному обсязі забезпечені необхідною медичною допомогою, ліками і препаратами крові. Постраждалих забезпечуватимуть ліками протягом усього часу їх перебування в лікарні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, рятувальники почали розбирати завали у одеському коледжі.