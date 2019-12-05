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Пожар в одесском колледже: появилась новая информация о пострадавших

Пожар в одесском колледже: появилась новая информация о пострадавших

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. В городском совете Одессы обновили информацию о пострадавших во время пожара в колледже. Так стало известно, что в больницу самостоятельно обратилась одна из преподавательниц, а кроме того стало известно, кого уже выписали, передает УНН.

"В городскую клиническую больницу №10 самостоятельно обратилась и госпитализирована еще одна пациентка – сотрудница колледжа Волошановская Анна Васильевна.

Выписаны из стационара трое пациентов: сотрудник ГСЧС, студентка колледжа Анастасия Авдеенко и сотрудница колледжа Ирина Кубко", - говорится в сообщении.

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По данным городского совета, в больницах продолжают получать лечение 26 пациентов: 16 студентов колледжа, 4 сотрудника колледжа и 6 сотрудников ГСЧС.

"Все пострадавшие в полном объеме обеспечены необходимой медицинской помощью, лекарствами и препаратами крови. Пострадавших будут обеспечивать лекарствами в течение всего времени их пребывания в больнице", - говорится в сообщении.

Напомним, спасатели начали разбирать завалы в одесском колледже.

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