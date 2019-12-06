Геращенко пообіцяв розібратися з нехваткою техніки на ліквідацію пожежі у коледжі в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пообіцяв розбіратися, яких технічних засобів не вистачало в ДСНС під час ліквідації пожежі у колежі в Одесі. Про це він заявив під час Години запитань до уряду у ВРУ, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання нардепа, чи збирається уряд фінансувати технічне забезпечення ДСНС, адже недостатня кількість техніки призвела до затягнення ліквідації пожежі у коледжі у Одесі, Геращенко відповів: “На сьогодні рятувальники розпочали розбір завалів, працюють 24/7. Ми проводимо кожен рік закупівлю нових засобів протипожежної охорони...Ми дізнаємося яких саме засобів не вистачало в той день у тому місці і зробимо відповідь на ваш запит”.
Нагадаємо, на ранок п’ятниці в одеському коледжі, де 4 грудня сталася смертельна пожежа, проводяться пошуково-рятувальні роботи, у будівлі досі спостерігаються осередки тління конструкцій, які продовжують гасити.
За даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.