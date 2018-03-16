Геращенко после истории с Савченко спрогнозировала трудности с освобождением заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Представитель Украины в минских переговорах, вице-спикер парламента Ирина Геращенко после истории с народным депутатом Надеждой Савченко заявила, что Украине будет сложнее добиваться освобождения украинских политзаключенных и заложников. Об этом политик написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Несмотря на все, мы и в дальнейшем будем бороться за освобождение всех заложников и политзаключенных. Среди них есть разные люди. Как и среди родственников заложников, к сожалению. Мы должны освободить всех. Но,.. я даже представить не могу, как все эти последние события повлияют на наш диалог с европейскими и американскими партнерами, на которых мы оказываем давление по заложникам, к которым апеллируем с требованием давить на РФ в вопросе освобождения", - отметила она.
По словам И.Геращенко, происходит "нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных, драма украинцев в плену превращается в фарс".
"Нам труднее рассказывать о героях, и это страшно. Вопрос серьезно осложняется, для меня это очевидно. Большего вреда нашим заложникам, большей дискредитации трудно и представить", - добавила политик.
Как сообщал УНН, Генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, на задержание и арест Н.Савченко. Генпрокурор сказал, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала террористический акт в парламенте.