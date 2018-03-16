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Геращенко після історії з Савченко спрогнозувала труднощі зі звільненням заручників

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Представник України в мінських переговорах, віце-спікер парламенту Ірина Геращенко після історії з народним депутатом Надією Савченко заявила, що Україні буде складніше домагатися звільнення українських політв'язнів та заручників. Про це політик написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Попри все, ми й надалі будемо боротися за звільнення всіх заручників і політв'язнів. Серед них є різні люди. Як і серед родичів заручників, на жаль. Ми маємо звільнити всіх. Але,.. я навіть уявити не можу, як всі ці останні події вплинуть на наш діалог з європейськими й американськими партнерами, на яких ми тиснемо щодо заручників, до яких апелюємо з вимогою тиснути на РФ в питанні звільнення", - зазначила вона.

Зі слів І.Геращенко, відбувається "нівеляція, дискредитація, опошлення самої теми політв'язнів, драма українців в полоні перетворюється на фарс".

"Нам важче буде розповідати про героїв, й це страшно. Питання серйозно ускладнюється, для мене це очевидно. Більшої шкоди нашим заручникам, більшої дискредитації важко й уявити", - додала політик.

Як повідомляв УНН, Генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Н.Савченко. Генпрокурор сказав, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала терористичний акт в парламенті.

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