Геращенко: обвинение не может доказать законность основного доказательства по делу Авакова-младшего
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Прокуроры, поддерживающие в суде обвинение относительно Александра Авакова, не могут доказать законность получения основного доказательства в этом производстве - видеозаписи, что якобы доказывает вину задержанного. Такое мнение высказал Антон Геращенко, который находится в Святошинском суде, где избирают меру пресечения сыну министра внутренних дел, сообщает УНН.
"Прокурор в суде по делу Авакова не может подтвердить законность видео, которое является главным доказательством против сына министра внутренних дел", - сообщил Геращенко.
Он также отметил, что прокурор не может опровергнуть доводы защиты о том, что главным доказательством против Авакова-младшего не является подделкой и монтажом.
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Напомним, в суде представители обвинения ссылались на наличие в материале следствия дисков с записями, которые подтверждают факт преступного сговора между Чеботарем и Аваковым-младшим.
Однако, как обратила внимание суда защита Авакова, в материалах дела нету подлинников, а копии записей.
"Спросите любого эксперта могло ли быть внесены какие-то изменения в записи ... Он вам не сможет дать ответ, ведь предоставлены не оригиналы, а копии. Это то, на чем фактически базируется обвинение, уговоры - то, что инкриминируется нашему клиенту", - заметил адвокат.
Защита отметила, что доказательства, полученные с нарушением законодательства, не могут быть приобщены к материалам производства.