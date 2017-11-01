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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 42549 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100931 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103828 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103233 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Геращенко: обвинение не может доказать законность основного доказательства по делу Авакова-младшего

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Прокуроры, поддерживающие в суде обвинение относительно Александра Авакова, не могут доказать законность получения основного доказательства в этом производстве - видеозаписи, что якобы доказывает вину задержанного. Такое мнение высказал Антон Геращенко, который находится в Святошинском суде, где избирают меру пресечения сыну министра внутренних дел, сообщает УНН.

"Прокурор в суде по делу Авакова не может подтвердить законность видео, которое является главным доказательством против сына министра внутренних дел", - сообщил Геращенко.

Он также отметил, что прокурор не может опровергнуть доводы защиты о том, что главным доказательством против Авакова-младшего не является подделкой и монтажом.

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Напомним, в суде представители обвинения ссылались на наличие в материале следствия дисков с записями, которые подтверждают факт преступного сговора между Чеботарем и Аваковым-младшим.

Однако, как обратила внимание суда защита Авакова, в материалах дела нету подлинников, а копии записей.

"Спросите любого эксперта могло ли быть внесены какие-то изменения в записи ... Он вам не сможет дать ответ, ведь предоставлены не оригиналы, а копии. Это то, на чем фактически базируется обвинение, уговоры - то, что инкриминируется нашему клиенту", - заметил адвокат.

Защита отметила, что доказательства, полученные с нарушением законодательства, не могут быть приобщены к материалам производства.

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