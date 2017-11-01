Геращенко: обвинувачення не може довести законність основного доказу у справі Авакова-молодшого

"Прокурор у суді у справі Авакова не може підтвердити законність відео, яке є головним доказом проти сина міністра внутрішніх справ", - повідомив Геращенко.

Він також наголосив, що прокурор не може спростувати доводи захисту про те, що головним доказом проти Авакова-молодшого не є підробкою та монтажем.

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Нагадаємо, у суді представники обвинувачення посилалися на наявність у матеріалі слідства дисків із записами, які підтверджують факт злочинної змови між Чеботарем та Аваковим-молодшим.

Однак, як звернув увагу суду захист Авакова, в матеріалах справи не оригінали, а копії записів.

"Спитайте будь-якого експерта чи могло бути внесено якісь зміни у записи… Він вам не зможе надати відповідь, адже надані не оригінали, а копії. Це те, на чому фактично базується обвинувачення, умовляння – те, що інкримінується нашому клієнтові", - зауважив адвокат.

Захист наголосив, що докази, отримані з порушенням законодавства, не можуть бути долучені до матеріалів провадження.